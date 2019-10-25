Фонд гарантування завершив виплати вкладникам АРТЕМ-БАНКУ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 23 жовтня 2019 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "АРТЕМ-БАНК".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"23 жовтня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АРТЕМ-БАНК" було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)… У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам Публічного акціонерного товариства "АРТЕМ-БАНК", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 15 грудня 2016 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АРТЕМ-БАНК".