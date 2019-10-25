Нафта дешевшає на невтішних прогнозах економічного зростання

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю під тиском невтішних прогнозів щодо глобального економічного зростання.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 61,30 за барель, що на $ 0,37 (0,6%) нижче рівня закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів зросла на $ 0,5 (0,82%) - до $ 61,67 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 0,36 (0,64%) - до $ 55,87 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт збільшився в ціні на $ 0,26 (0,46%) - до $ 56,23 за барель.

З початку цього тижня Brent подорожчала на 3,3%, WTI - на 4%.

Сильне зростання цін напередодні було викликане несподіваним скороченням запасів сирої нафти у США за підсумками минулого тижня. Крім того, ринок був підтриманий оптимізмом щодо нових зусиль резидентів і нерезидентів ОПЕК з підтримки світових цін на нафту.

Комерційні запаси нафти у США скоротилися за підсумками минулого тижня на 1,7 млн ​​бар. при прогнозному зростанні на 2,2 млн бар.

Проте занепокоєння з приводу послаблення глобального економічного зростання залишалося основним фактором впливу на ціни.

«Сповільнення глобальної активності призведе до падіння попиту. Реальність така, що ралі нафти буде обмежено», - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку в OANDA.

Статдані зі США і Європи продовжують говорити про сповільнення темпів економічного піднесення. У четвер стало відомо, що замовлення на товари тривалого користування у США у вересні знизилися вперше за три місяці - на 1,1%. Ці дані підтвердили, що інвестиції американського бізнесу продовжують скорочуватися.

Тим часом, індекс виробничої активності в Німеччині у вересні залишився нижче позначки 50 пунктів, що вказує на спад у секторі.

Читайте також: Нафта дешевшає після різкого стрибка напередодні через зниження запасів у США

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 61,46 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,48 долара за барель, що на 19 центів нижче рівня закриття торгів ($ 61,67).