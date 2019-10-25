Білий дім планує відновити деякі торгові привілеї для України — WP

Адміністрація Білого дому цього місяця планує відновити деякі припинені торгові привілеї для України.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначається, торговий представник Білого дому Роберт Лайтхайзер наприкінці серпня відкликав рекомендацію відновити деякі торгові привілеї України. Це сталося після того, як тодішній радник з нацбезпеки Джон Болтон попередив Лайтхайзера, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, виступить проти будь-яких дій, які пішли б на користь уряду в Києві.

Попередження прозвучало, коли президент США Дональд Трамп «заморозив» 391 мільйон доларів військової допомоги для України в сфері безпеки.

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Палата демократів розпочала розслідування для можливого проведення імпічменту у зв'язку з можливим тиском на Президента України Володимира Зеленського в обмін на розслідування щодо сина колишнього віце-президента Джо Байдена Гантера Байдена.

На початку жовтня Лайтхайзер вдруге відправив необхідні документи на розгляд Білого дому. Пізніше він відкликав їх знову, 17 жовтня, на тлі бурі з приводу політики президента Трампа щодо України.

Цього місяця пакет документів знову розглянуть.

«Нині адміністрація планує включити відновлення деяких призупинених привілеїв України до пакету торгових заходів, які передбачено реалізувати цього місяця», - йдеться у публікації.