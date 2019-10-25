Китай зрівняв своїх громадян та іноземців у правах інтелектуальної власності - ЗМІ

У КНР з 1 січня набуде чинності закон про захист інтелектуальної власності, який однаково обстоюватиме права китайських та іноземних компаній, що діють у країні.

Про це повідомляє Fox Business.

«Пекін прийняв новий закон, який захищатиме права інтелектуальної власності іноземних підприємств, що діють у країні. Як заявили в Національній комісії Китаю з розвитку і реформ, таким чином з 1 січня у країні не будуть проводити розрізнень між вітчизняними та іноземними підприємствами при дотриманні законів у сфері інтелектуальної власності», - йдеться в повідомленні.

Заступник голови комісії Нін Цзічже закликав США робити свій внесок у цей процес: «Друга сторона також має поліпшити бізнес-середовище та забезпечити зручність для підприємств, що фінансуються з Китаю».

У Білому домі поки що не прокоментували цю ініціативу.

Як відомо, права інтелектуальної власності є наріжним каменем у торговій війні США та Китаю.

Обидві країни працюють над завершенням проєкту угоди, яка має покласти край цьому протистоянню. Очікується, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін могли б підписати її під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться 16-17 листопада в Чилі.