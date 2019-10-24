Укргазбанк став першим українським представником Принципів ООН з відповідального банкінгу

Державний Укргазбанк став першим українським офіційним учасником Принципів відповідального банкінгу, створених 130 банками з усього світу за міжнародною ініціативою ООН у сфері відповідального фінансування.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Це потужна глобальна спільнота, яка об’єднує третину світового банківського капіталу (47 трлн дол. США) та має підтримку понад 130 фінустанов із 45 країн світу.

«Бути першими – дуже почесно, але й дуже відповідально – це ми знаємо напевно. Адже ми стали першим ЕКОбанком в Східній Європі в 2016 році і продовжуємо впроваджувати «зелені» тренди в Україні. Тепер роль банків уже не обмежується лише забезпеченням фінансової стабільності в країні, їхня роль день у день посилюється, і тепер головне завдання – забезпечити стійкість в економічній, соціальній та екологічній сферах. Сподіваюся, що це стане гарним прикладом і для інших українських банків, адже глобально ці принципи допоможуть поліпшити стійкість банківської системи, а фінустанови зможуть зміцнити довіру інвесторів, клієнтів і суспільства», – зазначив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Прес-служба банку повідомляє, що відтепер у своїй діяльності Укргазбанк, як і кожен представник відповідального банкінгу, дотримуватиметься 6 принципів:

Приведення у відповідність – відповідність стратегії банку до потреб людей та цілей суспільства, як це зазначено в Цілях сталого розвитку, Паризькій кліматичній угоді та відповідних національних та регіональних нормах.

Вплив та цілі – постійне збільшення свого позитивного впливу, зменшуючи при цьому негативний вплив на людину та довкілля, а також управління ризиками, спричиненими діяльністю фінустанови.

Клієнти – відповідальна співпраця з клієнтами, заохочення практики сталої діяльності та сприяння економічній діяльності для спільного процвітання нинішнього та майбутніх поколінь.

Зацікавлені сторони – активне та відповідальне провадження консультацій, участь та співпраця з зацікавленими сторонами для досягнення цілей суспільства.

Управління та культура – ефективне управління та культура відповідальної банківської діяльності.

Прозорість та підзвітність – періодично переглядати індивідуальну та колективну реалізацію цих Принципів, бути прозорими та відповідальними за свій позитивний та негативний вплив, а також за внесок у досягнення цілей суспільства.

Принципи відповідального банкінгу визначають роль і відповідальність банківської галузі у формуванні сталого майбутнього, зазначають у прес-службі. А крім того – приведення банківського сектора у відповідність з цілями ООН у сфері сталого розвитку та Паризькою кліматичною угодою 2015 року. Важливо, що вони також дозволяють банку впровадити стійкість у всіх сферах своєї діяльності і визначити, де саме він може забезпечувати найбільший вплив та внесок у стійке майбутнє.