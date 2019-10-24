USAID надаватиме технічну допомогу Оператору ГТС України

ТОВ «Оператор ГТС України» і Проєкт "Енергетична безпека" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) домовились про співпрацю в галузі енергетичної безпеки.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

"16 жовтня Оператор ГТС України та компанія Tetra Tech, що реалізує проєкт енергетичної безпеки USAID, підписали меморандум про співробітництво. Сторони домовилися про залучення та використання міжнародної технічної допомоги задля підвищення енергетичної безпеки України. Співробітництво триватиме до 30 червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Проєкт енергетичної безпеки USAID має удосконалити середовище для впровадження реформ в енергетичному секторі України, а також сприяти виконанню міжнародних зобов’язань та посиленню енергетичної безпеки нашої держави.

Підписавши меморандум, Оператор ГТС України та Tetra Tech визначили умови співпраці. Зокрема, Tetra Tech надаватиме допомогу газотранспортній компанії стосовно оновлення результатів досліджень з модернізації транзиту та зберігання газу в Україні, розробки змін до законодавства для переходу від метричних (кубічних метрів) до енергетичних (кВт.год) одиниць для операцій у газовому секторі, підготовки специфікацій для систем SCADA та EDM для газотранспортної системи, а також розробки пропозицій щодо реформування процесу закупівель.

Результати Проєкту енергетичної безпеки USAID сприятимуть виконанню міжнародних зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами – з іншої.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках проєкту "Енергетична безпека", який впроваджується Агентством США з міжнародного розвитку Україна отримає на реформування енергетичного сектору 85 млн дол. Йдеться про лібералізацію ринків енергії, збільшення обсягів видобутку власного природного газу та залучення інвестицій у відновлювану енергетику.

Починаючи з 1992 року, внесок Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в економічний та соціальний розвиток України становить близько 1,9 млрд дол.