Нацбанк покращив свій прогноз зростання ВВП

Національний банк України покращив свій прогноз зростання ВВП до 3,5% у 2019 і 2020 роках та до 4% - у 2021 році.

Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підвищили прогноз темпів економічного зростання на 2019 і 2020 роки до 3,5% та на 2021 рік – до 4%", - зазначив Смолій.

За його словами, такі показники зумовлені стійкішим внутрішнім попитом, збільшенням продуктивності у сільськогосподарському виробництві та поліпшенням споживчих настроїв.

Водночас Смолій попередив, що стримувати зростання вітчизняної економіки наступного року будуть уповільнення світової економіки та погіршення умов торгівлі.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк у липні 2019 року прогнозував, що цьогоріч темпи економічного зростання в Україні становитимуть 3%, а у наступному році - 3,2%.