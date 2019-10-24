Цьогоріч роздрібний товарообіг в Україні збільшився на 20%

За три квартали 2019 року товарообіг роздрібних підприємств України збільшився на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-вересень 2019 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 568,6 млрд грн, що на 20,0% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу за три квартали 2019 року було місто Київ (132,16 млрд грн). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (56,5 млрд грн); друге — Одеська (46,16 млрд грн); третє Київська — (45,66 млрд грн) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу у січні-вересні 2019 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (3,57 млрд грн), Чернівецької (6,1 млрд грн) та Тернопільської (6,3 млрд грн) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні-вересні 2018 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 473,75 млрд грн, що на 13,9% більше, ніж за три квартали 2017 року.

Дані наведено без урахування роздрібного товарообігу фізичних осіб-підприємців, а також тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.