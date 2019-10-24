Порошенко назвав заслугою уряду Гройсмана покращення позицій України в Doing Business

П'ятий президент України Петро Порошенко наголошує, що покращення на сім пунктів позицій України в рейтингу Doing Business-2020, - це заслуга попередньої урядової команди, і бажає нинішньому уряду Олексія Гончарука поліпшити цей результат.

Про це він написав у четвер на своїй сторінці у Facebook.

"Збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Символічно. Вдячний нашій команді за достойний результат. За 5 років у цьому рейтингу ми піднялися на 48 позицій. Щиро бажаю нашим наступникам зробити краще", - підкреслив Порошенко.

Як повідомлялося, Україна одразу на сім пунктів покращила свою позицію в рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business-2020, який щороку оприлюднює Світовий банк, посівши 64-ту сходинку зі 190 країн.

Зазначається, Україна покращила показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.

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Найбільший прогрес наша країна продемонструвала за компонентою “Захист міноритарних акціонерів” (+27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів), а також за компонентою “Отримання дозволу на будівництво” (+10 пунктів).

Крім того, на підвищення позиції в рейтингу вплинули позитивні зміни за такими компонентами: “Підключення до електромереж”, “Міжнародна торгівля", “Реєстрація майна”, “Доступ до кредитів”.