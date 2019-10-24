Порошенко назвав заслугою уряду Гройсмана покращення позицій України в Doing Business
Про це він написав у четвер на своїй сторінці у Facebook.
"Збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Символічно. Вдячний нашій команді за достойний результат. За 5 років у цьому рейтингу ми піднялися на 48 позицій. Щиро бажаю нашим наступникам зробити краще", - підкреслив Порошенко.
Як повідомлялося, Україна одразу на сім пунктів покращила свою позицію в рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business-2020, який щороку оприлюднює Світовий банк, посівши 64-ту сходинку зі 190 країн.
Зазначається, Україна покращила показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.
Найбільший прогрес наша країна продемонструвала за компонентою “Захист міноритарних акціонерів” (+27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів), а також за компонентою “Отримання дозволу на будівництво” (+10 пунктів).
Крім того, на підвищення позиції в рейтингу вплинули позитивні зміни за такими компонентами: “Підключення до електромереж”, “Міжнародна торгівля", “Реєстрація майна”, “Доступ до кредитів”.