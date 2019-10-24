Нафта дешевшає після різкого стрибка напередодні через зниження запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,3 (0,49%) - до $ 60,87 за барель. У середу їх ціна злетіла на $ 1,47 (на 2,46%), склавши на закриття $ 61,17 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $ 0,44 (0,79%) - до $ 55,53 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна підскочила на $ 1,49 (на 2,73%), закрившись на позначці $ 55,97 за барель.
Обидва сорти в середу досягли максимальних позначок за останній місяць.
Запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 18 жовтня, на 1,70 мільйона барелів до 433,15 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) у середу.
Таким чином, зниження показника було зафіксовано вперше за шість тижнів. При цьому резерви бензину зменшилися на 3,107 млн барелів, дистилятів - на 2,715 млн барелів.
Однак раніше у вівторок Американський інститут нафти (API) повідомив про зростання запасів на тому ж тижні.
За повідомленням EIA, скорочення тижневих запасів відбулося через збільшення обсягів переробки сировини і зменшення імпорту.
Крім того, ринок опинився під тиском звіту Міжнародного валютного фонду (МВФ), згідно з яким прогнозоване економічне зростання в Азії сповільниться сильніше, ніж очікувалося раніше. У МВФ очікують, що економічне зростання в регіоні може знизитися до 5% в 2019 р. до 5,1% в 2020 р. Це на 0,4% і 0,3% нижче попередніх прогнозів.
Нафта подешевшала більш ніж на 15% з квітневого піку, оскільки торгова війна між США і Китаєм привела до зниження світового попиту на «чорне золото».
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 61,01 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,03 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 61,17).