Нафта дешевшає після різкого стрибка напередодні через зниження запасів у США

Ціни на нафту впали у четвер після різкого зростання на попередній сесії, за рахунок несподіваного зниження запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,3 (0,49%) - до $ 60,87 за барель. У середу їх ціна злетіла на $ 1,47 (на 2,46%), склавши на закриття $ 61,17 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $ 0,44 (0,79%) - до $ 55,53 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна підскочила на $ 1,49 (на 2,73%), закрившись на позначці $ 55,97 за барель.

Обидва сорти в середу досягли максимальних позначок за останній місяць.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 18 жовтня, на 1,70 мільйона барелів до 433,15 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) у середу.

Таким чином, зниження показника було зафіксовано вперше за шість тижнів. При цьому резерви бензину зменшилися на 3,107 млн ​​барелів, дистилятів - на 2,715 млн барелів.

Однак раніше у вівторок Американський інститут нафти (API) повідомив про зростання запасів на тому ж тижні.

За повідомленням EIA, скорочення тижневих запасів відбулося через збільшення обсягів переробки сировини і зменшення імпорту.

Крім того, ринок опинився під тиском звіту Міжнародного валютного фонду (МВФ), згідно з яким прогнозоване економічне зростання в Азії сповільниться сильніше, ніж очікувалося раніше. У МВФ очікують, що економічне зростання в регіоні може знизитися до 5% в 2019 р. до 5,1% в 2020 р. Це на 0,4% і 0,3% нижче попередніх прогнозів.

Нафта подешевшала більш ніж на 15% з квітневого піку, оскільки торгова війна між США і Китаєм привела до зниження світового попиту на «чорне золото».

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 61,01 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,03 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 61,17).