Кабмін змінив механізм проведення аукціонів зі спецдозволів на надра

Уряд вніс зміни у процес підготовки та проведення аукціонів з отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми подивилися, як виглядають аукціони з розпорядження надрами, були удосконалені механізми. У цій процедурі були певні недоліки, ми їх виправили. Недоліки пов'язані з тим, що первинна стартова ціна на лот часто є зависокою. Часто компанії не приходять або приходить одна, бо через ділянку немає конкуренції", - зазначив Гончарук.

За його словами, у разі, якщо стартова ціна буде зависокою, працюватиме механізм її зниження, допоки нею зацікавиться ринок. Також уряд змінив механізм підготовки лотів до виставлення на аукціони, скасувавши процедуру їх розгляду комісією при Державній службі геології та надр.

"Її окремі експерти називали "рада смотрящіх". Туди своїх представників делегували групи впливу, щоб блокувати ті чи інші рішення", - розповів Прем’єр-міністр.

Прем'єр прогнозує, що новий голова Держгеонадр може бути призначений уже наступного тижня.

"На наступному тижні ми маємо намір призначити за підсумками конкурсу порядну професійну, патріотичну людину, яка наведе там порядок", - сказав Гончарук.