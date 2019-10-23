Уряд погодив збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці до ЄС

Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою зміни до Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою зміни до Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці”, - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає поступове збільшення у 2,5 раза річної квоти на м'ясо птиці та переробленого м'яса птиці, яке експортується з України до ЄС.