Контрабанда з надприбутками: у Кабміні дискутують щодо посилення відповідальності

Можливе впровадження жорсткої кримінальної відповідальності за контрабанду товарів наразі дискутується у Кабінеті міністрів і стосуватиметься лише злочинних дій значних розмірів, коли йтиметься про отримання надприбутків.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за результатами засідання уряду 23 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо нами буде запроваджена жорстка кримінальна відповідальність за контрабанді дії, то це стосуватиметься лише тих випадків, коли мова йде про отримання надприбутків завдяки таким злочинам", - сказав Гончарук.

Він додав, що Кабмін на засіданні не розглядав відповідний законопроєкт щодо внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів, попри те, що він був у порядку денному.

"Ми сьогодні не розглядали це питання, тому що вирішили, що ми ще його подискутуємо, ми ще чекаємо позицію декількох міністерств з цього питання... Саме питання криміналізації, тобто посилення відповідальності за порушення митних процедур, що шкодить великою мірою бюджету, зараз дискутується і розглядається, ми шукаємо різні варіанти", - додав Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що уряд точно не збирається повертатися до практики, коли "вся контрабанда вважалася злочином і це був інструмент тиску митників на бізнес".

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Як повідомлялося, згідно з порядком денним засідання Кабміну на 23 жовтня, урядовці планували розглянути питання щодо погодження проєкту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів.