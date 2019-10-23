Укрнафта цьогоріч сплатила майже 10 мільярдів податків

Укрнафта цьогоріч сплатила майже 10 мільярдів податків

Укрінформ
ПАТ "Укрнафта" за 9 місяців сплатило до бюджетів усіх рівнів 9,7 млрд грн податків, у тому числі 52 млн грн - на погашення простроченого податкового боргу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За січень-вересень 2019 року ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 9,7 млрд грн. До суми сплачених податків входять 52 млн грн, які компанія сплатила в рахунок погашення простроченого податкового боргу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у 2018 році Укрнафта сплатила 16,3 млрд грн податків, посівши четверте місце серед найбільших платників податків країни. При цьому, у НАК "Нафтогаз України" податковий борг Укрнафти разом зі штрафами та пенями оцінюють у 30 млрд гривень.

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За даними ДФС, Укрнафта із середини червня 2018 року до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 млрд гривень. Загальний борг ПАТ "Укрнафта" сягнув 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу країни. Компанія називає погашення цього боргу пріоритетом номер один на 2019 рік.

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