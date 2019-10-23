Львівський завод завдав Укрзалізниці збитків на 6,5 мільйона

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» купувало свою ж продукцію через сторонню фірму для потреб Укрзалізниці, чим завдало збитків на 6,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» через фірму купувало для потреб Укрзалізниці свою ж продукцію. Через ці дії керівництва заводу Укрзалізниці завдано 6,5 млн грн збитків. Ці факти виявили спеціалісти департаменту внутрішнього аудиту і контролю АТ «Укрзалізниця» під час спеціальної перевірки”, - йдеться у повідомленні.

Так, під час здійснення перевірки, комісія виявила, що Львівський локомотиворемонтний завод замість того, щоб виробляти зубчасті колеса для локомотивів УЗ, купував їх у ТОВ «НОРДІСК» за ціною 52,1 тис. гривень. При цьому вартість виготовлення одного такого колеса становить 33 тис. грн.

В Укрзалізниці наголосили, що результати перевірки ревізійної комісії будуть направлені до правоохоронних органів.