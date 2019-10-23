Львівський завод завдав Укрзалізниці збитків на 6,5 мільйона
Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
“ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» через фірму купувало для потреб Укрзалізниці свою ж продукцію. Через ці дії керівництва заводу Укрзалізниці завдано 6,5 млн грн збитків. Ці факти виявили спеціалісти департаменту внутрішнього аудиту і контролю АТ «Укрзалізниця» під час спеціальної перевірки”, - йдеться у повідомленні.
Так, під час здійснення перевірки, комісія виявила, що Львівський локомотиворемонтний завод замість того, щоб виробляти зубчасті колеса для локомотивів УЗ, купував їх у ТОВ «НОРДІСК» за ціною 52,1 тис. гривень. При цьому вартість виготовлення одного такого колеса становить 33 тис. грн.
В Укрзалізниці наголосили, що результати перевірки ревізійної комісії будуть направлені до правоохоронних органів.