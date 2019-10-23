Нафтогаз отримав право не нараховувати ОСББ штрафи за недобір та перебір газу

Національная комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволила НАК "Нафтогаз України" не застосовувати санкції до ОСББ, які здійснили недобір чи перебір газу.

Про це повідомляє пресслужба НАК.

"Нафтогаз підготував та розіслав споживачам, які використовують газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО – зокрема, ОСББ з власними котельними та інші тепловиробникам), додаткові угоди про незастосування фінансових санкцій за невідповідність заявленого та фактичного обсягу споживання газу", - йдеться у повідомленні.

Можливість не застосовувати такі санкції з’явилася з ухваленням Національною комісією, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, постанови № 2081 від 7 жовтня 2019 року «Про внесення змін до Правил постачання природного газу». Документ набрав чинності 12 жовтня.

Як повідомлялося, Нафтогаз раніше пропонував регулятору спростити правила для непрофесійних учасників ринку газу. Норма законодавства про фінансові санкції при невідповідності заявленого та фактичного обсягу споживання газу фактично діяла з березня 2019 року.