Нідерланди стали імпортером номер один української сільгосппродукції – посол

Нідерланди - дуже потужний інвестор в економіку України та партнер в сфері торгівлі та інвестицій.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“У Нідерландах почали усвідомлювати, що ми живемо на одному континенті, маємо спільні виклики і, водночас, значні перспективи для співпраці. Нідерланди є дуже потужним партнером України в сфері торгівлі та інвестицій. Близько 7 мільярдів уже інвестовано в економіку України. Багато успішних проектів. Багато і великих, і малих нідерландських компаній працюють в Україні”, - наголосив він.

За його словами, Україна поступово рухається в напрямі справжньої економічної інтеграції.

“За іронією долі Нідерланди, де відбувся сумнозвісний референдум щодо нашої Угоди про асоціацію з Європейським союзом, стали імпортером номер один української сільськогосподарської продукції”, - сказав Ченцов.

Він також зазначив, що є багато нових спільних проєктів, зокрема, йдеться про ІТ-технології, впровадження проектів у сфері розвитку внутрішніх водних шляхів, портове господарство, безпеку дорожнього руху, розвиток велодоріг, управляння відходами.

“Нідерланди – та країна, яка може поділитися своїми напрацюваннями з таких питань. І це все – в контексті впровадження Smart city, як у столиці, так і в обласних центрах, у малих містах. У нас є конкретна пропозиція від нідерландського агентства статистики. Ця структура має передовий досвід із розвитку концепції Smart city з використанням великих даних. Україна може здійснити завдяки таким рішенням технологічний стрибок, забезпечивши нову якість життя для громадян”, - розповів посол.