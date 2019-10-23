Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються в середу на даних Американського інституту нафти (API) про збільшення комерційних запасів нафти у США за підсумками минулого тижня.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $0,26 (0,44%) - до $59,44 за барель. Котирування грудневого контракту на нафту WTI знизилися на $0,39 (0,72%) - до $54,09 за барель.

Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $54,48 і $59,70 відповідно.

Напередодні ф'ючерсні контракти на еталонні сорти нафти подорожчали на тлі зростання оптимізму трейдерів щодо успішного закінчення торговельних переговорів між Вашингтоном і Пекіном. Китай і США досягли на них певного прогресу, заявив 22 жовтня заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен. За його словами, будь-які проблеми можуть бути вирішені, якщо обидві сторони поважатимуть одна одну.

За даними API, комерційні запаси нафти у США зросли за підсумками минулого тижня на 4,5 млн бар. Щотижневий звіт Управління енергетичної інформації (EIA) буде представлено 23 жовтня о 17:30 за Києвом. Згідно з консолідованим прогнозом аналітиків, EIA повідомить про зростання на 2,23 млн бар.

Нині ціни на нафту впали приблизно на 18% порівняно з квітневим піком. Таке падіння зумовлене тривалою торговельною війною між США і КНР, а також збільшенням світових поставок.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 59,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,61 долара за барель, що на 9 центів нижче рівня закриття торгів ($59,70).