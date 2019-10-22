Гончарук обговорив із польським колегою питання дозволів на міжнародні перевезення

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час першої телефонної розмови з прем’єр-міністром Республіки Польща Матеушем Моравецьким обговорив питання дозволів на міжнародні вантажні перевезення та низку інших актуальних тем.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Нестача дозволів з боку Республіки Польща на здійснення Україною міжнародних вантажних автомобільних перевезень створює проблеми для тисяч українців, а також є чинником штучного обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин”. - сказав Гончарук.

Прем’єр-міністри обговорили виклики, які постали в контексті цієї ситуації, та погодили, що розв'язання цієї проблеми наприкінці жовтня шукатимуть міністри інфраструктури обох держав під час зустрічі українсько-польської Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Гончарук також звернуся до колеги із проханням якомога швидше призначити голову польської частини українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Він наголосив на пріоритетах для України, а саме збереження та посилення європейської та євроатлантичної інтеграції, забезпечення верховенства права та проведення судової реформи, викорінення корупції, зростання економіки. Останній пункт включає відкриття прозорого та збалансованого ринку землі, приватизацію та співпрацю з МВФ.

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Як зазначив Моравецький, окреслені реформи є надзвичайно важливими, відтак Республіка Польща надалі надаватиме підтримку Україні на шляху її розвитку.

Прем’єр-міністр України наголосив на важливості двосторонніх стратегічних відносин України та Республіки Польща та запросив главу польського уряду відвідати Київ із офіційним візитом.