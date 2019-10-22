Мінфін переведе договори на ProZorro в електронну форму

Міністерство фінансів України розробляє новий проєкт електронного документообігу “Е-контракт”, який дозволить перевести договори, укладені в системі закупівель ProZorro, в електронний формат.

Про це заявила 22 жовтня міністр фінансів України Оксана Маркарова, презентуючи концепцію проєкту “Е-контракт”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Система ProZorro запустила всі тендери в онлайн... Але всі договори підтягуються в PDF-форматі, ми їх бачимо, ми можемо їх роздрукувати, але ми не отримаємо їх у машиночитному форматі. Сьогодні ми даємо старт проєкту, який покладе цьому край. У нас з'являється е-контрактинг, який повністю переведе всі договори, які укладаються на ProZorro і які ми бачимо в Казначействі (Державна казначейська служба України - авт.), у повноцінну електронну форму”, - розповіла Маркарова.

Вона зазначила, що інструмент електронного контрактингу дозволить підписувати договори після проведення тендеру безпосередньо в системі ProZorro.

За словами Маркарової, повноцінно проєкт “Е-контракт” може бути запущений вже за пів року.

Міністр не виключила можливості пілотного запуску системи раніше вказаного строку.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономрозвитку, за три роки існування система електронних закупівель ProZorro зекономила державі 86 млрд грн. Система Prozorro була поширена в Україні на всіх державних замовників із 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів, які дорожчі за 200 тис. грн, і послуг вартістю понад 1,5 млн грн.

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Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня підписав нову редакцію закону “Про публічні закупівлі”. Зазначений документ знижує поріг закупівель до 50 тис. грн, запроваджує обов’язкове звітування в системі ProZorro за всі закупівлі від 0 гривень, встановлює персональну відповідальність посадових осіб (зокрема, керівників органів) за порушення законодавства у сфері публічних закупівель та передбачає механізм автоматичного відхилення пропозицій з “аномально низькими цінами".