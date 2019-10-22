На форумі Innovation Market у Києві презентують інновації в усіх сферах економіки

На ІV міжнародному форумі Innovation Market-2019 у Києві 5-7 листопада презентують інновації в усіх сферах економіки України.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомила заступниця керівника форуму Innovation Market Анна Косач.

"Я рада всіх запросити на наш щорічний форум Innovation Market, чекаємо вас 5-7 листопада у Києві... У нас дуже насичена конференційна програма. Унікальність форуму у тому, що це майданчик, де демонструються інновації в усіх сферах економіки України", - сказала вона.

Косач додала, що цього року на форумі інформуватимуть також про програми для розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, можливі джерела фінансування інноваційних проєктів, світові тенденції розвитку у розвитку інновацій в економіці.

Також, за її словами, серед новинок форуму - конкурс інноваційних проєктів, де інноватори зможуть продемонструвати свої проєкти, а також почути корисні пропозиції від менторів-професіоналів.

Крім того, Косач зауважила, що цього року збільшилась кількість заявок на участь у "стартап-алеї", де 2018 року було презентовано 40 проєктів, а цього року зареєструвалося уже близько 70 проєктів.

Начальник відділу комунікацій та стратегії розвитку Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Яна Підлісна зауважила, що головна мета проведення Innovation Market-2019 - презентація не лише інноваційного та інвестиційного потенціалу в Україні, але й можливостей, які надає бізнес для розвитку тих чи інших державних структур і навпаки - можливостей, які надає держава для інноваційного бізнесу.

За інформацією організаторів, міжнародний форум Innovation Market-2019 проходитиме у Міжнародному виставковому центрі, де представники освіти, науки, бізнесу та влади зустрінуться для обговорення перспектив розвитку та впровадження інновацій в Україні.

Головні теми триденної програми форуму: тенденції інноваційного розвитку в Україні та світі, розвиток та підтримка інноваційних проєктів, а також шляхи розвитку інноваційного бізнесу в Україні.

У форумі братимуть участь відомі спікери та ментори з України, представники делегацій з Литви, Франції, Німеччини, Держави Ізраїль, Польщі.

Захід проводиться у форматах виставкової зони та конференції. На виставковій зоні будуть продемонстровані інноваційні проєкти, винаходи та розробки.