Нафта дешевшає в очікуванні переговорів США і Китаю
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить $58,84 за барель, що на $0,12 (0,2%) нижче рівня закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ціна цих контрактів зменшилася на $0,46 (0,77%), до $58,96 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшав на $0,11 (0,21%) - до $53,2 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт впав у ціні на $0,47 (0,87%), до $53,31 за барель.
Заява президента США Дональда Трампа про те, що "угода з Китаєм просувається дуже успішно", дещо поліпшила настрій трейдерів у понеділок.
Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер заявив у понеділок, що розраховує на підписання першої фази досягнутої з Китаєм угоди під час зустрічі Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у листопаді.
Збереження сигналів ослаблення глобального економічного зростання продовжує тиснути на нафтовий ринок.
Трейдери очікують, що слабкі статдані з країн, які є найбільшими світовими імпортерами нафти - Китаю, Японії і Південної Кореї, продовжуватимуть обмежувати будь-яке потенційне ралі на нафтовому ринку, зазначається в огляді AxiTrader.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 58,94 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 59,08 долара за барель, що на 12 центів вище рівня закриття торгів ($58,96).