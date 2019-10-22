Нафта дешевшає в очікуванні переговорів США і Китаю

Нафта слабо дешевшає на торгах у вівторок, трейдери чекають нових сигналів щодо перебігу торговельних переговорів США і Китаю.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить $58,84 за барель, що на $0,12 (0,2%) нижче рівня закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ціна цих контрактів зменшилася на $0,46 (0,77%), до $58,96 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшав на $0,11 (0,21%) - до $53,2 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт впав у ціні на $0,47 (0,87%), до $53,31 за барель.

Заява президента США Дональда Трампа про те, що "угода з Китаєм просувається дуже успішно", дещо поліпшила настрій трейдерів у понеділок.

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер заявив у понеділок, що розраховує на підписання першої фази досягнутої з Китаєм угоди під час зустрічі Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у листопаді.

Збереження сигналів ослаблення глобального економічного зростання продовжує тиснути на нафтовий ринок.

Трейдери очікують, що слабкі статдані з країн, які є найбільшими світовими імпортерами нафти - Китаю, Японії і Південної Кореї, продовжуватимуть обмежувати будь-яке потенційне ралі на нафтовому ринку, зазначається в огляді AxiTrader.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 58,94 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 59,08 долара за барель, що на 12 центів вище рівня закриття торгів ($58,96).