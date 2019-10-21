В Україні "просіли" ціни на картоплю

Минулого тижня в Україні ціни на картоплю знизилися до рівня другої половини вересня 2019 року, але все одно більш ніж удвічі перевищують минулорічні показники.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

"Під кінець тижня підсумковий діапазон цін склав 32-44 центи за кг, а їх зниження було пов'язано як із загальним падінням попиту на картоплю через рекордні цінові показники, так і з активним імпортом продукції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основним постачальником імпортної картоплі в Україну залишалася Білорусь, яка постачала український ринок як вітчизняною продукцією, так і картоплею з РФ шляхом реекспорту.

"Водночас в самих Білорусі і РФ ситуація на ринках практично не змінилася: в Білорусі картоплю можна було придбати по 25-29 центів за кг, а російський ринок все ще утримував позицію аутсайдера за цінами (12-23 центи за кг)", - помітили експерти платформи.