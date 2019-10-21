В Україні "просіли" ціни на картоплю
Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.
"Під кінець тижня підсумковий діапазон цін склав 32-44 центи за кг, а їх зниження було пов'язано як із загальним падінням попиту на картоплю через рекордні цінові показники, так і з активним імпортом продукції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що основним постачальником імпортної картоплі в Україну залишалася Білорусь, яка постачала український ринок як вітчизняною продукцією, так і картоплею з РФ шляхом реекспорту.
"Водночас в самих Білорусі і РФ ситуація на ринках практично не змінилася: в Білорусі картоплю можна було придбати по 25-29 центів за кг, а російський ринок все ще утримував позицію аутсайдера за цінами (12-23 центи за кг)", - помітили експерти платформи.