Китай вперше обігнав США за кількістю багатіїв — Credit Suisse

Серед 10% найбагатших жителів світу вперше виявилося більше китайців, ніж американців.

Про це йдеться у щорічному дослідженні швейцарського банку Credit Suisse, повідомляє Meduza.

У Китаї, за підрахунками експертів Credit Suisse, до цієї категорії можна віднести 100 мільйонів чоловік, а у США - 99 мільйонів.

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При цьому за кількістю мільйонерів США як і раніше значно випереджають Китай.

У США близько 18,6 мільйона осіб володіють статками від 1 мільйона доларів, а в Китаї таких 4,4 мільйона осіб. Всього у світі, за підрахунками Credit Suisse, статки більше 1 мільйона доларів мають 46,8 мільйона чоловік - менше 1% дорослого населення Землі.