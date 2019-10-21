Китай вперше обігнав США за кількістю багатіїв — Credit Suisse
Дослідження
Укрінформ
Серед 10% найбагатших жителів світу вперше виявилося більше китайців, ніж американців.
Про це йдеться у щорічному дослідженні швейцарського банку Credit Suisse, повідомляє Meduza.
У Китаї, за підрахунками експертів Credit Suisse, до цієї категорії можна віднести 100 мільйонів чоловік, а у США - 99 мільйонів.
При цьому за кількістю мільйонерів США як і раніше значно випереджають Китай.
У США близько 18,6 мільйона осіб володіють статками від 1 мільйона доларів, а в Китаї таких 4,4 мільйона осіб. Всього у світі, за підрахунками Credit Suisse, статки більше 1 мільйона доларів мають 46,8 мільйона чоловік - менше 1% дорослого населення Землі.