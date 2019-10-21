Українське обладнання в ціні: Corum Group уклала новий контракт на 300 мільйонів

Машинобудівна компанія Corum Group (ДТЕК) уклала контракт вартістю 300 млн грн на постачання обладнання в Польщу.

Про це повідомили в групі компаній СКМ, куди входить Corum Group.

«Машинобудівна компанія Corum Group (ДТЕК) уклала новий контракт вартістю 300 млн грн. Українські машинобудівники виготовлять і поставлять 127 секцій кріплення для шахти Весела (Wesola) компанії Polska Grupa Gornicza (PGG)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за умовами нового контракту перші секції кріплення будуть готові наприкінці грудня, а постачання всього комплексу буде завершено в березні 2020 року.

За словами в. о. генерального директора Corum Group Михайла Потапова, це вже четверте замовлення від польської компанії з 2018 року, і загальна сума всіх контрактів з польським замовником перевищила 1 млрд грн.

Як повідомлялося, компанія Corum Group входить до складу енергетичної компанії «ДТЕК Енерго» і є найбільшим виробником гірничо-шахтного обладнання в Україні.

Corum Group об'єднує машинобудівні підприємства в Харкові, Дружківці та Кам'янсько-Шахтинському, «Корум Шахтспецбуд», сервісні компанії Corum Source і Corum Repair, а також зарубіжні торговельні компанії і представництва. Ключові клієнти компанії - 14 найбільших видобувних холдингів, активи яких налічують 150 шахт і кар'єрів. Техніка Corum Group працює на гірничодобувних підприємствах 15 країн.

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Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG) - найбільший виробник кам'яного вугілля в ЄС. Щороку PGG видобуває 32 млн тонн сировини. Промислові запаси родовищ, які експлуатує компанія, перевищують 2,9 млрд тонн вугілля.