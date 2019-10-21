Голова НБУ став найкращим банкіром за версією GlobalMarkets

Голова Національного банку Яків Смолій отримав нагороду "Центробанкір року у Центральній та Східній Європі" у 2019 році від міжнародної газети GlobalMarkets.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Голова Національного банку України Яків Смолій отримав нагороду "Центробанкір року у Центральній та Східній Європі" у 2019 році від міжнародної газети GlobalMarkets. Комітет GlobalMarkets Awards відзначив успіхи Якова Смолія як Голови центрального банку з дотримання послідовної монетарної політики в рік значних політичних змін у країні", - ідеться в повідомленні.

У виданні пояснили свій вибір тим, що НБУ та його голова у рік подвійних виборів зуміли забезпечити фінансову стабільність в країні й утримати інфляцію на низькому рівні.

"Президентські та парламентські вибори були одним із найзначніших політичних потрясінь в Україні за останній час. Незважаючи на наявність окремих ініціатив забезпечити прискорення економічного зростання за рахунок пом‘якшення політики НБУ, Голова Яків Смолій залишилися непохитними і дотримувалися політики високої облікової ставки, адже першочергове завдання центробанку – забезпечення низької інфляції", – пояснили у GlobalMarkets.

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Церемонія нагородження Смолія відбулася у Вашингтоні 19 жовтня, під час спеціальної події Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку .

Як повідомлялось, на початку 2019 року Національний банк отримав нагороду Central Banking Awards від однойменного спеціалізованого міжнародного журналу за значні досягнення у прозорості інформації та розбудові діалогу.

GlobalMarkets (раніше Emerging Markets) - офіційна газета, яка висвітлює щорічні збори міжнародних фінансових організацій, зокрема таких, як МВФ та Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Нагороду GlobalMarkets Awards щороку отримують керівники центральних банків та міністри фінансів, які продемонстрували найбільші досягнення у своєму регіоні. У 2018 році в регіоні Центральної та Східної Європи нагороду отримав голова Центрального банку Хорватії Борис Вучич.