Нова «Чашка Прем‘єра»: Гончарук - про 50 днів у режимі нон-стоп

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук опублікував новий випуск свого влогу.

"Ми, в Уряді, працюємо 50 днів у режимі нон-стоп. За цей час ми почали процес перезавантаження влади — звільнили очільників найкорумпованіших державних установ. Підготували Програму Дій Уряду. За підтримки колег-депутатів було прийнято багато наших ініціатив. Про це та про підсумки тижня — дивіться детальніше просто зараз у новому випуску мого влогу", - йдеться у дописі.