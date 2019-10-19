В уряді впевнені, що земельна реформа стане результатом національного діалогу

Влада врахує зауваження всіх сторін до законопроєктів про обіг земель і земельна реформа стане результатом національного діалогу.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час суспільного обговорення земельної реформи з очільниками територіальних громад та експертами галузі, яке відбулося у Києві 19 жовтня, повідомляється на Урядовому порталі.

“Вже сьогодні враховані найважливіші побажання і зауваження фермерів, аграрних асоціацій і простих селян. На даній зустрічі нам важливо почути думки представників територіальних громад. Земельна реформа стане результатом національного діалогу”, - сказав Висоцький.

Зазначається, що також в обговоренні взяли участь голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, уповноважений Президента України з земельних питань, народні депутати Роман Лещенко, представники Мінекономіки та Держгеокадастру.

Під час заходу були представлені основні тези законопроєктів №2194, №2195, №2280 щодо земельної реформи. Кожен учасник дискусії мав можливість поставити запитання і запропонувати альтернативні пропозиції.

“Ми запросили голів ОТГ і голів сільрад з усіх регіонів. Основна тема сьогоднішньої зустрічі – це послухати один одного щодо нюансів земельних законопроектів, пов’язаних з новими повноваженнями територіальних громад, які будуть додаватися і підсилюватися. Нам важливо віднайти компроміс, від якого всі, так чи інакше, виграють”, - зазначив Сольський.

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За його словами, першим важливим питанням є обговорення делегування повноважень щодо розпорядження землями від Держгеокадастру до голів ОТГ, до громад. Інший важливий момент – питання спрощення землевпорядних процедур, з іншим регулюванням особливо цінних земель, з додатковими можливостями по наповненню кадастру, з більшими повноваженнями ОТГ в цій сфері.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 18 жовтня, профільний комітет парламенту розповсюдив інформацію про вже ухвалене рішення рекомендувати Раді ухвалити за основу законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” № 2178-10 (цей законопроєкт № 2178-10, внесений 14-ма депутатами від “Слуги народу”, є альтернативним урядовому. Загалом у парламенті зареєстровано 11 законопроєктів щодо обігу земель.)

Водночас член комітету, народний депутат з фракції “Батьківщина” Вадим Івченко заявив, що засідання аграрного комітету, яке було призначено на 14.30, перенесли на 9-ту годину ранку 18 жовтня, причому членів комітету поінформували про це вже за фактом ухвалення рішення щодо законопроєкту про ринок землі.

Згодом депутати погодили рішення про проведення засідання аграрного комітету наступного тижня.

Як відомо, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.

Влада планує запуск ринку землі восени 2020 року.