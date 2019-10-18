ВР ухвалила за основу проєкт закону про зміни у держбюджеті-2019

Прийнято за основу проєкт закону №2283 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

За таке рішення проголосували 273 народних депутатів, повідомляє сайт парламенту.

Зокрема законопроєктом пропонується з метою забезпечення розв'язання соціальних питань та ефективного використання коштів державного бюджету змінити загальні показники державного бюджету на 2019 рік: зменшити доходи на 20.379,2 млн. грн., у т.ч. за загальним фондом - на 20.107 млн. грн., за спеціальним фондом - на 272,2 млн. грн.; збільшити фінансування за спеціальним фондом на 1145 млн. грн. та відповідно на цю суму граничного обсягу дефіциту державного бюджету; зменшити видатки на 20.658,8 млн. грн., у т.ч. за загальним фондом зменшити на 21.984,7 млн. грн., за спеціальним фондом збільшити на 1325,9 млн. грн.; збільшити надання кредитів на 1.427,7 млн. грн.

Також законопроєктом передбачається збільшити видатки на: збалансування фінансового стану державних вугледобувних підприємств та забезпечення фінансовими джерелами для виплати заробітної плати шахтарям, а також недопущення відключення шахт від електропостачання - 1.000 млн. грн; здійснення усіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань - 1.677,7 млн. грн; національну безпеку і оборону - 1 361,9 млн. грн; фінансове забезпечення державою необхідних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій заходів (резервний фонд) - 500 млн. грн. тощо.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт закону №2283 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" був внесений урядом до ВР 17 жовтня.