Порошенко розкритикував проєкт бюджету-2020 за скорочення соціальних пільг

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розкритикував проєкт держбюджету-2020 за скорочення соціальних програм і пільг.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З бюджету кудись поділися навіть ті скромні починання, які стартували цього та минулого року. Не буде тринадцятої пенсії, яку весною ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину і так далі. Не буде продовження програми з будівництва сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошового забезпечення нашим воїнам", - зазначив він.

Водночас, за словами Порошенка, "буде тиск на ФОПи". "Днями "Слуги" ощасливили народ законом про верифікацію соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів – зменшать кількість отримувачів субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші – є в законі і така стаття", - додав політик.

"Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом "хліба й видовищ". Коли недодають хліба, то годують шоу. І феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо. Принаймні саме таке враження справляє бюджет", - підсумував Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні, 18 жовтня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

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У 2020 році платежі за державним боргом становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких обслуговування - 145,2 млрд грн. Разом з тим Україна планує в наступному році запозичити близько 380 млрд грн.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.