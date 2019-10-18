Рахункова палата заявляє про можливість збільшити доходи бюджету-2020

Рахункова палата вважає за можливе збільшити доходи у проєкті державного бюджету на 2020 рік щонайменше на 20,8 мільярда гривень.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час розгляду у першому читанні проєкту держбюджету-2020 у Верховній Раді у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За нашою оцінкою, є можливість станом на сьогодні збільшити дохідну частину державного бюджету на 2020 рік на 20,8 мільярдав гривень, а саме - рентна плата за користування надрами - 15,2 мільярда гривень і податку на додану вартість із ввезення на митну територію України - 5,6 мільярда гривень", - сказав Пацкан.

Він додав, що за експертними висновками, виведення з тіні 10% митних товарів - це 5,6 мільярда гривень доходів у держбюджет.

Крім того, Рахункова палата пропонує скористатися досвідом країн Європи і запровадити справляння єдиного збору з легкових автомобілів з іноземною реєстрацією.

"За нашою оцінкою, це дасть можливість додатково залучити до державного бюджету близько 2, 4 мільярда гривень", - додав Пацкан.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду проєкт державного бюджету України на 2020 рік.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

У 2020 році платежі за державним боргом становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких обслуговування - 145,2 млрд грн. Разом з тим Україна планує в наступному році запозичити близько 380 млрд грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова на брифінгу 15 вересня заявляла, що проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.