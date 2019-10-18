Рада розглядає проєкт бюджету-2020

Верховна Рада почала розглядати в першому читанні законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Про це оголосив Голова ВР Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, переходимо до розгляду проєкту закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік №2000 в першому читанні ", - зазначив спікер.

Він додав, що згідно з регламентом, розгляд питання відбувається за процедурою повного обговорення.

Разумков також пояснив порядок розгляду проєкту держбюджету. Так, передбачена доповідь заступника голови Комітету з питань бюджету Олександра Трухина щодо висновків і пропозицій до законопроєкту - до 5 хвилин; відповідь представника комітету на запитання - до 3 хвилин; виступ голови Рахункової палати Валерія Пацкана - до 5 хвилин; виступ заступника міністра фінансів Юрія Джигира - до 4 хвилин. Для відповідей на запитання надається до 3 хвилин, виступи представників депутатських фракцій і груп - до 18 хвилин, виступи народних депутатів - до 9 хвилин, виступ Прем’єр-міністра Олексія Гончарука - до 3 хвилин, після цього планується ухвалення рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду проєкт державного бюджету України на 2020 рік.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

У 2020 році платежі за державним боргом становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких обслуговування - 145,2 млрд грн. Разом з тим Україна планує в наступному році запозичити близько 380 млрд грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова на брифінгу 15 вересня заявляла, що проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.