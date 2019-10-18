Рада розглядає проєкт бюджету-2020
Про це оголосив Голова ВР Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Шановні колеги, переходимо до розгляду проєкту закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік №2000 в першому читанні ", - зазначив спікер.
Він додав, що згідно з регламентом, розгляд питання відбувається за процедурою повного обговорення.
Разумков також пояснив порядок розгляду проєкту держбюджету. Так, передбачена доповідь заступника голови Комітету з питань бюджету Олександра Трухина щодо висновків і пропозицій до законопроєкту - до 5 хвилин; відповідь представника комітету на запитання - до 3 хвилин; виступ голови Рахункової палати Валерія Пацкана - до 5 хвилин; виступ заступника міністра фінансів Юрія Джигира - до 4 хвилин. Для відповідей на запитання надається до 3 хвилин, виступи представників депутатських фракцій і груп - до 18 хвилин, виступи народних депутатів - до 9 хвилин, виступ Прем’єр-міністра Олексія Гончарука - до 3 хвилин, після цього планується ухвалення рішення.
Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду проєкт державного бюджету України на 2020 рік.
Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.
Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.
У 2020 році платежі за державним боргом становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких обслуговування - 145,2 млрд грн. Разом з тим Україна планує в наступному році запозичити близько 380 млрд грн.
Міністр фінансів Оксана Маркарова на брифінгу 15 вересня заявляла, що проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.