Милованов вважає проєкт "Слуги народу" добрим для покупців землі і поганим для продавців

Відстрочка доступу іноземців до ринку землі до 2024 року, що передбачено законопроєктом про ринок землі, який підтримав аграрний комітет ВР, є доброю для покупців землі і поганою для продавців.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Сьогодні аграрний комітет зібрався позачергово та підтримав альтернативний законопроєкт про обіг землі 2178-10. Законопроєкт відстроковує доступ іноземців до 2024 року”, - написав Милованов.

Він зазначив, що така відстрочка відповідає практикам запровадження ринку землі в Європі, приміром у Польщі.

“Відстрочка дозволить українським компаніям стати сильнішими і бути краще готовими до конкуренції. Одночасно, таке обмеження конкуренції призведе до того, що ціни на землю будуть зростати повільніше. Це добре для покупців землі (фермерів та агро холдингів), але погано для продавців землі (6-7 мільйонів власників паїв), які отримають менше грошей за продаж та оренду в перші 5 років”, - наголосив міністр. І додав, що з обмеження виключено компанії, які вже працюють в Україні більше 3 років.

Як повідомляв Укрінформ, комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики 18 жовтня розповсюдив інформацію про вже ухвалене рішення рекомендувати парламенту ухвалити за основу законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” № 2178-10 від 10.10 2019 р. (Законопроєкт № 2178-10 внесений 14-ма депутатами від “Слуги народу” є альтернативним урядовому. Загалом у парламенті зареєстровано 11 проєктів закону щодо обігу земель.)

Член комітету народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко заявив, що засідання комітету було перенесено, причому членів комітету поінформували про це вже за фактом ухвалення рішення щодо законопроєкту про ринок землі.

Як відомо, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.