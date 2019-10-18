Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку «Капітал»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ «АКБ «Капітал» до 29 жовтня 2020 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«З метою вжиття заходів до припинення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» (далі – ПАТ «АКБ «Капітал») та на підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 47, частини першої та третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 15 жовтня 2019 року №2628 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «АКБ «Капітал» строком на один рік з 30 жовтня 2019 року до 29 жовтня 2020 року включно», - йдеться в повідомленні.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення повноваження ліквідатора ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», визначені Законом, зокрема, статтями 521 та 53 Закону делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Білій Ірині Володимирівні строком на один рік з 30 жовтня 2019 року до 29 жовтня 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 29 жовтня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №753 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал».