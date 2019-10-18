Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку «Капітал»
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«З метою вжиття заходів до припинення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» (далі – ПАТ «АКБ «Капітал») та на підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 47, частини першої та третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 15 жовтня 2019 року №2628 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «АКБ «Капітал» строком на один рік з 30 жовтня 2019 року до 29 жовтня 2020 року включно», - йдеться в повідомленні.
Водночас, відповідно до зазначеного рішення повноваження ліквідатора ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», визначені Законом, зокрема, статтями 521 та 53 Закону делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Білій Ірині Володимирівні строком на один рік з 30 жовтня 2019 року до 29 жовтня 2020 року включно.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 29 жовтня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №753 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал».