Укрзалізниця має намір придбати локомотиви китайської компанії

Укрзалізниця (УЗ) зацікавлена у співробітництві з китайським виробником локомотивів CRRC для оновлення тягового рухомого складу.

Про це заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов під час зустрічі з представниками корпорації CRRC Corporation Limited, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Ми маємо серйозну потребу в оновленні тягового рухомого складу, а китайські партнери пропонують сучасні локомотиви, які можуть значно покращити ситуацію з локомотивним парком та вивести Укрзалізницю на вищий рівень конкурентоспроможності», сказав Кравцов.

За його словами, головними пунктами перегорів з потенційними партнерами стануть: ціна закупівлі, сервісне обслуговування та можливість локалізувати виробництво вузлів та запасних частин.

“Впевнений, спільно ми дійдемо консенсусу та оберемо найвигідніші умови співпраці», — зазначив очільник УЗ.

Зокрема, компанія CRRC пропонує поставляти Укралізниці замість звичних двосекційних 8-вісних локомотивів 1-секційні 6-вісні, обслуговування яких у 1,5 раза дешевше.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2018 року АТ "Укрзалізниця" підписала меморандуми про співробітництво зі світовими лідерами в галузі виробництва рухомого складу – компаніями Alstom та CRRC. Український залізничний монополіст в рамках оновлення тягового рухомого складу планує впродовж найближчих років придбати не менше 200 локомотивів, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.