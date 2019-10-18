Гроші на безпеку і зарплати шахтарів: Кабмін передав Раді зміни до бюджету-2019

Зміни до Державного бюджету України на 2019 рік, які схвалив та передав до парламенту Кабінет міністрів, передбачають, зокрема, додаткове фінансування вугільної галузі в обсязі 1 млрд грн та збільшення видатків на національну безпеку та оборону на 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Кабінет міністрів України схвалив та передав до Верховної Ради зміни до Державного бюджету на 2019 рік. Ключовим завданням цих змін є вирішення першочергових задач та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, зміни дозволять фінансувати програми об’єднаних та нових міністерств. При внесенні змін уряд врахував виклики із виконанням доходів та стан використання коштів за різними бюджетними програмами", - ідеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що зміни враховують нагальну необхідність збільшити фінансування за окремими бюджетними програмами.

Зокрема, змінами до держбюджету виділено додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1,0 млрд грн, що дозволить забезпечити вчасну виплату заробітної плати шахтарям та не допустити відключення шахт від електропостачання.

Видатки на національну безпеку та оборону буде збільшено на 1,4 млрд грн; це зумовлено урядовим рішенням про підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних Силах.

Також збільшено фінансування резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на 500 млн грн.

На основі аналізу виконання показників бюджету цього року уряд пропонує провести перерозподіл коштів за різними бюджетними програми.

Так, за пропозицією Міністерства соціальної політики підвищено фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (на 354,6 млн грн), що дозволить вчасно та в повному обсязі здійснювати доплату за роботу в зоні відчуження та виплати щорічної та додаткової відпусток 22 тис. осіб.

Також буде збільшено фінансування заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю (на 787,0 млн грн).

У Мінфіні пояснили, що збільшення фінансування цих двох програм відбудеться за рахунок передачі відповідної суми з програми субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, "оскільки кількість отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям знизилась внаслідок подальшого зростання доходів громадян (зокрема, заробітної плати), народжуваність цього року є меншою за врахований показник у державному бюджеті, вартість "пакунка малюка" дещо знизилась".

За пропозицією Міністерства розвитку громад та територій збільшено видатки на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла (на 300,0 млн грн) та на надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла – 200,0 млн гривень за рахунок зменшення Державного фонду регіонального розвитку.

Через низьке використання коштів за програмами підтримки АПК їхнє фінансування буде знижено на 750,6 млн грн, повідомили в Мінфіні.

Також відбувся перерозподіл через затримки у створенні Фонду Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді: фінансування цього фонду у 2019 році знижено на 800 млн грн - до 200 млн грн.

Збільшено фінансування програми "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" на 2,2 млрд грн (розпорядник бюджетних коштів – Міністерство внутрішніх справ) через відповідне збільшення витрат на реалізацію державного інвестиційного проєкту зі закупівлі гелікоптерів, який впроваджується за угодою з урядом Французької Республіки та за контрактом між Державним підприємством "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-АВІА" і компанією Airbus Helicopters SAS.