Уряд просить Раду проголосувати за додатковий мільярд на зарплати шахтарям

Уряд схвалив виділення 1 млрд грн на виплату заробітної плати шахтарям та чекає від Верховної Ради схвалення цього рішення.

Про це під час години запитань до уряду повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд робить усе можливе, щоб шахтарі отримали заробітну плату та заборгованість. 12 жовтня 2019 року уряд схвалив виділення 1 млрд грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості. Ініційовано внесення змін до закону про держбюджет-2019 за статтею «реструктуризація вугільної галузі», - сказав Шубін.

Він сподівається, що ці зміни будуть сьогодні підтримані профільним комітетом парламенту та схвалені у сесійному залі.