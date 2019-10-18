ЄБРР цьогоріч вклав в економіку України понад мільярд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2019 році інвестував в Україну більше 1 мільярда євро.

Про це йшлося під час зустрічі міністра фінансів Оксани Маркарової та президента ЄБРР Суми Чакрабарті у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Незважаючи на прогнози уповільнення розвитку світової економіки, Україна має намір опинитися серед країн, які зможуть продемонструвати економічне зростання. І постійна допомога та підтримка іноземних партнерів, таких як ЄБРР, МВФ та Світовий банк, роблять цю мету реалістичною», - сказала Оксана Маркарова.

За словами президента ЄБРР Суми Чакрабарті, банк має намір і в подальшому утримувати темпи інвестування в Україну на рівні 2019 року.

На сьогоднішній день обсяг портфеля ЄБРР в Україні (загальна сума відкритих проектів) складає 3,86 млрд євро, а операційні активи (фактично вибрані кошти за відкритими проектами) становлять 2,08 млрд євро.

ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час банк вклав в українську економіку близько 14,6 млрд євро, профінансувавши 450 проектів. 75 відсотків цих інвестицій припадає на приватний сектор.