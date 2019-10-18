Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США

Ціни на нафту впали в п'ятницю після повідомлення Управління енергетичної інформації (EIA) про збільшення запасів у США набагато більше, ніж очікував ринок.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $59,60 за барель, що на $0,31 (0,49%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів зросла на $0,49 (0,82%), до $59,91 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,08 (0,15%) - до $53,85 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт подорожчав на $0,57 (1,07%), до $53,93 за барель.

За даними EIA, запаси сирої нафти у США минулого тижня підскочили на 9,3 млн бар. при прогнозному зростанні 2,9 млн бар. При цьому запаси бензину скоротилися на 2,56 млн бар. (прогнозне зниження на 1,21 млн бар.), запаси дистилятів скоротилися на 3,8 млн бар. (-2,4 млн бар.).

Раніше Американський інститут нафти (API) повідомив про збільшення комерційних запасів «чорного золота» в США на 10,5 млн бар.

Несподівано велике зростання комерційних запасів нафти в США може бути наслідком скорочення експорту американської сировини через танкерну кризу - різке зростання ставок фрахту великих танкерів, викликане санкціями США щодо двох підрозділів китайської судноплавної компанії COSCO Shipping Corp.

У III кварталі економічне зростання Китаю сповільнилося до 6% у річному численні, повідомило Національне бюро статистики в п'ятницю. Зростання попиту на сиру нафту тісно пов'язане з економічним зростанням.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 59,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,94 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($59,91).