Позитивніший за МВФ і Світовий банк: Милованов дав свій економічний прогноз

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що економічне зростання на рівні 4,8% у 2020 році цілком реальне за умови виконання програми уряду та покращення бізнес клімату.

Таку думку він оприлюднив у Facebook, коментуючи новину про підвищення Світовим банком прогнозу економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше.

“Прогноз зростання 3,7% Світового банку збігається з прогнозом міністерства економіки. Ми також маємо більш оптимістичний сценарій - 4,8%, за умови успішного проведення програми уряду та зміни бізнес клімату в Україні на краще”, - написав Милованов.

За його словами, при цьому необхідно попрацювати над створенням умов для захисту прав власності, лібералізацією ринків, судовою реформою. Треба забезпечити якісну роботу правоохоронних органів, віддаленість олігархів та зацікавлених сторін від уряду та політиків.

За останніми оцінками фахівців МВФ прогноз економічного зростання для України на 2020 рік становить 3,0%.

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Милованов також зазначив, що Україна - одна з небагатьох країн, для яких прогноз був переглянутий у позитивний бік.