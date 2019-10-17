Київський суд зняв арешт з акцій Сбербанку

Господарський суд міста Києва зняв арешт зі 100% акцій АТ "Сбербанк" (м.Київ), які належать ПАТ "Сбербанк Росії" (РФ, м. Москва).

Про це йдеться в рішенні у справі № 910/10107/19 від 10 жовтня 2019 року, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що суд зобов'язав реєстратора акцій - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - "усунути перешкоди у здійсненні Публічним акціонерним товариством "Сбербанк Росії" ... права власності щодо простих іменних акцій, ... емітентом яких є Акціонерне товариство "Сбербанк" ... шляхом внесення до системи депозитарного обліку інформації про скасування усіх арештів та заборон, які накладалися та встановлювалися ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 05.09.2018 у справі № 796/165/18".

У рішенні підкреслено, що Апеляційний суд міста Києва накладав арешт на акції, що належать ПАТ «Сбербанк Росії», та встановлював заборони на здійснення операцій на рахунку в цінних паперах ПАТ «Сбербанк Росії» в межах виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 2 травня 2018 року про стягнення з Російської Федерації, в особі Міністерства юстиції РФ, компенсації за нерухоме майно.

Однак Верховний суд України 25 січня 2019 року змінив ухвалу Апеляційного суду Києва, визнавши "обґрунтованими доводи позивача про те, що позивач ПАТ «Сбербанк Росії» не є боржником за арбітражним рішенням, а акції, емітовані АТ «Сбербанк», які належать позивачу ПАТ «Сбербанк Росії» на праві власності, не є власністю Російської Федерації", тому арешт та заборона на відчуження цього майна "є безпідставними".

Як повідомляв Укрінформ, у травні Арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити 159 млн дол. компенсації за втрачені активи в анексованому Криму.

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Суд ухвалив, що Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року.

Зокрема, суд у Гаазі встановив, що Російська Федерація незаконно експропріювала майно позивачів - ТОВ "Еверест Істейт" і 17 інших українських структур (котрі ЗМІ пов’язують з Ігорем Коломойським), а також однієї фізичної особи - колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета - на території Криму, і присудив їм компенсацію за втрату активів, а також відсотки й відшкодування витрат на оплату послуг юристів і витрат на проведення арбітражного розгляду.

Апеляційний суд Києва 5 вересня 2018 року наклав арешт на акції українських «дочок» російських державних банків: ВТБ Банку, Промінвестбанку та Сбербанку Росії. Судовий позов був ініційований ексголовою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом та 18 компаніями, що мали відношення до Коломойського.