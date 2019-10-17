Україна заповнила газові сховища. Запас на зиму — понад 21 мільярд кубів
Про це повідомив голова ТОВ "Оператор ГТСУ" Сергій Макогон у Facebook.
"Закінчився черговий сезон закачування газу в українські ПСГ. Можна підбити проміжні підсумки", - йдеться у повідомленні.
Ситуація з невизначеністю продовження транзиту газу територією України значно підвищила інтерес до підземних сховищ газу у всій Європі. В результаті на сьогодні в українських ПСГ в режимі "митний склад" знаходиться 2,32 млрд кубометрів газу нерезидентів. За словами Макогона, зберігання газу нерезидентами принесло Укртрансгазу близько 620 млн грн (з ПДВ) додаткового доходу.
"Фактично активне використання ПСГ західними трейдерами почалося з весни 2019 року. Реалізація даного проекту, на жаль, зайняла більше 2 років, так як були потрібні зміни до митного кодексу, наказів ДФС та митних органів. До осені 2018 року ми вирішили ці питання і змогли вже пропонувати дану послугу західним компаніям. Після цього ми почали активні переговори з провідними західними трейдерами про початок використанні наших ПСГ. Потрібно було переконати їх і довести, що ми можемо працювати за європейськими правилами", - розповів керівник "Оператор ГТСУ".
За даними Укртрансгазу, станом на 15 жовтня у підземних сховищах зберігається 21,1 млрд кубометрів газу; з них більше 7 млрд кубометрів – у режимі "митний склад".
Як повідомляв Укрінформ, опалювальний сезон 2018-2019 років розпочався із запасом 17,194 млрд кубометрів газу у ПСГ.