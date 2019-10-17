Україна заповнила газові сховища. Запас на зиму — понад 21 мільярд кубів

АТ "Укртрансгаз" завершило наповнення підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це повідомив голова ТОВ "Оператор ГТСУ" Сергій Макогон у Facebook.

"Закінчився черговий сезон закачування газу в українські ПСГ. Можна підбити проміжні підсумки", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з невизначеністю продовження транзиту газу територією України значно підвищила інтерес до підземних сховищ газу у всій Європі. В результаті на сьогодні в українських ПСГ в режимі "митний склад" знаходиться 2,32 млрд кубометрів газу нерезидентів. За словами Макогона, зберігання газу нерезидентами принесло Укртрансгазу близько 620 млн грн (з ПДВ) додаткового доходу.

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"Фактично активне використання ПСГ західними трейдерами почалося з весни 2019 року. Реалізація даного проекту, на жаль, зайняла більше 2 років, так як були потрібні зміни до митного кодексу, наказів ДФС та митних органів. До осені 2018 року ми вирішили ці питання і змогли вже пропонувати дану послугу західним компаніям. Після цього ми почали активні переговори з провідними західними трейдерами про початок використанні наших ПСГ. Потрібно було переконати їх і довести, що ми можемо працювати за європейськими правилами", - розповів керівник "Оператор ГТСУ".

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За даними Укртрансгазу, станом на 15 жовтня у підземних сховищах зберігається 21,1 млрд кубометрів газу; з них більше 7 млрд кубометрів – у режимі "митний склад".

Як повідомляв Укрінформ, опалювальний сезон 2018-2019 років розпочався із запасом 17,194 млрд кубометрів газу у ПСГ.