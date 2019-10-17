Бізнес очікує пожвавлення економічного зростання - НБУ

Українські компанії всіх видів діяльності очікують у наступні 12 місяців пожвавлення економічного зростання і зниження рівня інфляції у річному вимірі до 6,9%.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у третьому кварталі цього року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Українські компанії поліпшили очікування щодо економічного зростання в Україні та прогнозують суттєво нижчу інфляцію, ніж очікували у II кварталі 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Рівень ділової активності підприємств залишається високим: індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у попередньому кварталі – 117,8%). Пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, наголосили в НБУ.

Поліпшення інфляційних очікувань серед бізнесменів спостерігається третій квартал поспіль, зауважили в НБУ.

"Загалом бізнес прогнозує інфляцію через 12 місяців вже на рівні 6,9% (у II кварталі – 7,7%, у I кварталі – 9%)", - констатують у регуляторі. Як і раніше, найвагомішим фактором впливу на інфляцію підприємці називають збільшення витрат на виробництво.

У дослідженні також ідеться про подальше поліпшення девальваційних очікувань. Так, упродовж наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 27,96 грн/дол. США. У попередньому кварталі цей показник становив 28,82 грн/дол. США. Майже третина компаній – 32,3% – вважають, що курс не перевищить 27,00 грн/дол. США.

Продовжують поліпшуватися і позитивні очікування бізнесу щодо зростання обсягів виробництва в Україні в наступні 12 місяців Вже 39,5% компаній прогнозують вищі темпи їх зростання (у попередньому кварталі – 38,2%) і лише 9,1% підприємців очікують зниження обсягів виробництва. При цьому найоптимістичніше налаштовані підприємства транспорту.

Більше третини компаній – 38,6% – очікує поліпшення свого фінансово-економічного стану впродовж наступних 12 місяців, лише 11,5% – погіршення. Оптимістично налаштовані підприємства всіх видів економічної діяльності, крім секторів енерго- та водопостачання, зазначили у НБУ.

Частка компаній, що планує залучати кредити упродовж наступних 12 місяців, зросла до 43,4% (з 41,5% у другому кварталі 2019 року).

Опитування проводилося з 5 серпня до 3 вересня 2019 року. В опитуванні взяли участь 690 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк прогнозує досягнення середньострокової цілі з інфляції 5% наприкінці 2020 року. Про це на пресконференції 5 вересня заявив голова Нацбанку Яків Смолій.