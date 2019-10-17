Нафта дешевшає на даних API про підвищення запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Грудневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,49 (0,82%) - до $58,93 за барель. У середу їхня ціна виросла на $ 0,68 (1,16%), становивши на закриття $59,42 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,52 (0,97%) - до $ 52,84 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $0,55 (1,04%) - до $53,36 за барель.
З початку поточного тижня Brent подешевшала приблизно на 1,8%, WTI - на 2,4%.
Американський інститут нафти (API) в середу оприлюднив звіт, який вказав на підвищення комерційних запасів нафти у США минулого тижня на 10,5 млн барелів. Це є максимальним стрибком показника з лютого 2017 року, причому підйом фіксувався за підсумками п'ятого тижня поспіль.
Резерви бензину збільшилися на 934 тис. барелів, дистилятів - на 2,9 млн барелів.
Офіційні дані міністерство енергетики країни опублікує пізніше у четвер.
Аналітики, опитані S & P Global Platts, прогнозують у середньому підвищення запасів нафти на 4 млн барелів, а також скорочення резервів бензину на 1,8 млн барелів і дистилятів на 2,6 млн барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 58,91 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,12 долара за барель, що на 30 центів нижче за рівень закриття торгів ($59,42).