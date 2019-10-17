Нафта дешевшає на даних API про підвищення запасів у США

Ціни на нафту у четвер знижуються на даних Американського інституту нафти (API) про різке підвищення товарних запасів у країні за минулий тиждень.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Грудневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,49 (0,82%) - до $58,93 за барель. У середу їхня ціна виросла на $ 0,68 (1,16%), становивши на закриття $59,42 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,52 (0,97%) - до $ 52,84 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $0,55 (1,04%) - до $53,36 за барель.

З початку поточного тижня Brent подешевшала приблизно на 1,8%, WTI - на 2,4%.

Американський інститут нафти (API) в середу оприлюднив звіт, який вказав на підвищення комерційних запасів нафти у США минулого тижня на 10,5 млн барелів. Це є максимальним стрибком показника з лютого 2017 року, причому підйом фіксувався за підсумками п'ятого тижня поспіль.

Резерви бензину збільшилися на 934 тис. барелів, дистилятів - на 2,9 млн барелів.

Офіційні дані міністерство енергетики країни опублікує пізніше у четвер.

Аналітики, опитані S & P Global Platts, прогнозують у середньому підвищення запасів нафти на 4 млн барелів, а також скорочення резервів бензину на 1,8 млн барелів і дистилятів на 2,6 млн барелів.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 58,91 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,12 долара за барель, що на 30 центів нижче за рівень закриття торгів ($59,42).