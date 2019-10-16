Зеленський підписав закон, який захищає бізнес від контролерів і бюрократів

Президент України підписав Закон №165-ІХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів".

Про це інформує Офіційне інтернет-представництво глави держави.

"Цей документ передбачає посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру... У законі конкретизовано склад окремих адміністративних правопорушень і встановлено нові склади адміністративних правопорушень у згаданій сфері, за які запроваджується адміністративна відповідальність", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що реалізація положень цього закону сприятиме зменшенню випадків незаконних або безпідставних відмов у видачі документів дозвільного характеру чи реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

"Закон створює для суб’єктів господарювання нові правові механізми впливу на посадових осіб дозвільних органів у разі порушення ними вимог законодавства з питань видачі документів. У зв’язку з цим очікується підвищення рівня дисциплінованості посадових осіб дозвільних органів при здійсненні ними своїх повноважень з огляду на ризик бути притягнутим до адміністративної відповідальності", - додають у пресслужбі глави держави.

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Як повідомлялося, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів".

Фото: president.gov.ua