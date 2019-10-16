Катарська компанія зацікавлена інвестувати в українські відновлювані джерела енергії

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель обговорив із представниками катарської делегації можливість інвестування у відновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Про це повідомляє пресслужба Міненергодовкілля.

"Олексій Оржель обговорив питання залучення інвестицій до енергетичного сектору України з представниками катарської делегації, до якої увійшли представники компанії Nebras Power. ...Nebras Power є спільним підприємством катарських державних компаній Qatar Electricity & Water Co та Qatar Holding, яке було створено з метою здійснення інвестицій в енергетичні проекти з розвитку альтернативної енергетики за кордоном", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр ознайомив катарську сторону із ситуацією в енергетичному секторі, інвестиційним кліматом в Україні у сфері відновлюваних джерел енергії та можливостями щодо подальшого впровадження проектів. Міністр звернув увагу на потребу будівництва балансуючих потужностей у зв’язку із стрімким розвитком ВДЕ.

Оржель окреслив напрямки роботи для зміцнення енергетичної незалежності, наголосив на важливості розвитку відновлюваних джерел енергії та постачання скрапленого газу до України.

Сторони дійшли згоди щодо налагодження співпраці між українськими та катарськими інвестиційними та енергетичними компаніями.