Президент підписав закон про захист споживачів фінпослуг

Президент підписав закон про захист споживачів фінпослуг

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг.

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради.

"16.10.2019. Повернуто з підписом від Президента", - зазначено у картці законопроєкту №1085-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Метою цього закону є створення належної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, усунення прогалин та неузгодженостей в чинній системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів, в тому числі у законі "Про споживче кредитування".

Документ пропонує надати уповноваженим органам право застосовувати заходи впливу до фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, і накладати на їхніх посадових осіб адміністративні стягнення. Також запроваджуються однакові правила для банків та небанківських установ у сфері реклами фінансових послуг та надання інформації про них.

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Крім того, пропонується розширити поняття загальних витрат за споживчим кредитом шляхом включення до нього всіх витрат споживача, у тому числі додаткових та супутніх послуг третіх осіб.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон щодо захисту прав споживачів фінансових послуг (№1085-1).

Фото: president.gov.ua

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