Президент підписав закон про захист споживачів фінпослуг

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг.

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради.

"16.10.2019. Повернуто з підписом від Президента", - зазначено у картці законопроєкту №1085-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Метою цього закону є створення належної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, усунення прогалин та неузгодженостей в чинній системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів, в тому числі у законі "Про споживче кредитування".

Документ пропонує надати уповноваженим органам право застосовувати заходи впливу до фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, і накладати на їхніх посадових осіб адміністративні стягнення. Також запроваджуються однакові правила для банків та небанківських установ у сфері реклами фінансових послуг та надання інформації про них.

Читайте також: Зеленський підписав зміни до закону про ProZorro

Крім того, пропонується розширити поняття загальних витрат за споживчим кредитом шляхом включення до нього всіх витрат споживача, у тому числі додаткових та супутніх послуг третіх осіб.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон щодо захисту прав споживачів фінансових послуг (№1085-1).

Фото: president.gov.ua