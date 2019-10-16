Данілов пояснив, як створити в Україні потужну систему кіберзахисту

Фахівці державного й приватного секторів мають спільно розробити потужну систему кіберзахисту країни.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов під час Другого міжнародного форуму «Кібербезпека. Захисти свій бізнес», повідомляє пресслужба Радбезу.

«Сьогодні кібербезпека є питанням номер один для кожної сучасної країни. Наше завдання - в жодному разі не програти питання кібербезпеки України», - цитує Данілова пресслужба. За його словами, потрібно забезпечити таку систему кіберзахисту, «щоб жоден агресор не мав можливості напасти на нашу країну».

Секретар РНБО також нагадав, що нова владна команда здійснює всеохоплюючу цифровізацію, створено Міністерство цифрової трансформації України, яке, серед іншого, відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у цій царині.

Данілов підкреслив, що цифровізація усіх сфер життєдіяльності країни і питання її кіберзахисту є спільним завданням відповідних державних і приватних структур.

Як зазначається, очільник Радбезу також повідомив, що ближчим часом планується розробити зміни до Стратегії кіберзахисту України, і у цій роботі РНБО допомагають фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектору. Данілов підкреслив, що враховуючи нові виклики перед державою, у разі необхідності Стратегія буде корегуватися залежно від завдань з кіберзахисту.