"Кіотську справу" Іванющенка розслідуватиме НАБУ — Касько

Кримінальні справи стосовно розкрадання так званих "кіотських" грошей передаються з Генпрокуратури до Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

"Прийнято рішення про те, що ці кримінальні провадження буде розслідувати НАБУ. Воно взялося за це і пообіцяло надати відповідь на всі питання. Частина кримінальних проваджень у них була, частину з великих уривків передаємо", - сказав він.

На запитання, чи є перспективи повернення в Україну 72 млн франків сім’ї екснардепа Юрія Іванющенка, що арештовані у Швейцарії, Касько відповів: "У мене є надія, що від них (НАБУ-ред.) ми отримаємо адекватну відповідь, чи має зв’язок відповідне кримінальне правопорушення, яке розслідується, з конкретними активами, які знаходяться в різних юрисдикціях".

Як повідомлялося, була порушена кримінальна справа за підозрою у розкраданні у 2013 році десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом. Як підозрюють, підконтрольні дружині Юрія Іванющенка фірми отримали від держави без тендера замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за "кіотські" кошти. Правоохоронці підозрюють, що гроші були виведені до Швейцарії, а роботи здебільшого не були проведені.

Наразі за підозрою у відмиванні цих грошей у Швейцарії на рахунках дружини Іванющенка - Ірини заблоковані 72 мільйона франків, а також бізнес-центр вартістю близько 20 мільйонів, який наполовину належить Іванющенку. Ірина Іванющенко відкидає всі звинувачення і запевняє, що заблоковані гроші не пов'язані з її чоловіком і "кіотським" замовленням.