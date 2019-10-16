Міненерго розширює співпрацю з міжнародними фінустановами

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України готують інвестиційні проєкти в енергетичній сфері, до реалізації яких планують залучати міжнародні фінансові установи, зокрема Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

“Перспективою подальшого співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями є підготовка пріоритетних інвестиційних проектів в енергетичній сфері, які за своїм масштабом та значущістю можуть претендувати на національні проєкти. Це, зокрема, реабілітація гідроелектростанцій (ІІІ черга); збільшення потужності Каховської ГЕС та будівництво Канівської ГАЕС та Ташлицької ГАЕС”, - йдеться у повідомленні.

Так, наразі міністерство спільно з ЄІБ вже реалізує два інвестиційні проєкти: «Реабілітація гідроелектростанцій» та «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», на які банк виділив 350 млн євро.

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Стан реалізації цих проєктів було обговорено під час зустрічі міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля з головою постійного представництва Європейського Інвестиційного Банку в Україні Жаном-Еріком С. де Загоном.

Зазначається, що за підсумками зустрічі сторони висловили сподівання на розширення подальшої співпраці.